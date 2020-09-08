Müge Anlı canlı izle 8 Eylül Salı!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. İşte 8 Eylül Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Yayına gelen bir ihbarla hem anne hem de çocuğun bulunduğu söylendi. Aydın'da kaybolan anne ve iki kızının ailesine kavuştuğu görüntüler ekrana geldi. Mahalle sakinlerinden Çocukların dedelerinin torununa ve kızına kavuştuğu belirtildi. Nurcan Hanım, Kiraz'ın annesi Kivi'yle geldi stüdyoya. Beylikdüzü'nden kaybolan Kiraz'ın tasmasını koparıp kaybolduğunu, yüz kısmında kahverengi beyaz lekelerin olduğunu, en son Gürpınar'da görüldüğünü belirtti. Terrier cinsi Kiraz'ı görenlerden haber bekliyor ve bulan kişiye 10.000 TL vereceğini belirtti. 10 gündür kayıp olan Yağmur Hanım'ın ailesi stüdyoya geldi. Yağmur Hanım'ın annesi, Yağmur Hanım'ın kendisini arayarak "Beni aramayın ben iyiyim" dediğini söyledi. 3 çocuk annesi, 10 gündür kayıptı. Kocaeli'den kayboldu, Manisa'dan aradı.