Tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü

ADANA'DA, Sarıçam deresinde buldukları tabanca ile oynarken arkadaşını kazara öldüren genç tutuklandı. Olay önceki gün Yüreğir'e bağlı Ulubatlı Hasan mahallesinde meydana geldi. Umut Adar (15) arkadaşı Hakan Ş. (18) ve V.K. (16) ile gittikleri dere kenarında bir tabanca buldu. Silahı alan Hakan Ş. silahla oynamaya başladı. Umut Adar da Hakan Ş'ye "Tabancayı bana ver" dedi. Hakan Ş. bunun üzerine tabancayı Umut Adar'a uzattı ama silah birden patladı. Ağır yaralanan Umut Adar hastanede kurtarılamazken, olaydankaçan Hakan Ş. yakalandı ve mahkemede tutuklandı.