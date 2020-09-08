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Virüse yenilen Yasin’in babası toprağa verildi

Virüse yenilen Yasin’in babası toprağa verildi
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi nedeniyle mücadelesini kaybetti. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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