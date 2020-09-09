Bu savaş tek taraflı değil

TÜRKİYE'DE ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren doktorlar, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor. Ardahan Devlet Hastanesinde görevli doktor ve idareciler de gece gündüz demeden mesailerini vatandaşın sağlığına kavuşması için harcıyor.



YOĞUN BAKIM SIKINTILI

Hastanenin başhekim yardımcısı anestezi uzmanı Dr. Ertaç Özeroğlu, yoğun bakımdaki hastalarla birebir ilgilendiklerini, tek istediklerinin hastaları sağlığına kavuşturmak olduğunu söyledi. Özellikle yoğun bakım sürecinin çok sıkıntılı olduğunu belirten Özeroğlu, "Burası hem hasta hem hasta yakınları açısından psikolojik olarak çok sıkıntılı bir bölüm. İyi bir süreç değil. Burada verilen mücadeleyi biz de kişisel koruyucu malzemelerimizi giyerek veriyoruz. Bu ekipmanın içinde çalışmak gerçekten de çok zor" dedi.



HASTA YAKINLARI ISRARCI

Hasta yakınlarının tedavi altındaki akrabalarını görmek istediğini ancak bunun kendileri için sorun oluşturduğunu anlatan Özeroğlu, "Sağlıkçılar olarak insanımızın sağlığı için çalışıyoruz. İnsanımızın da bize yardımcı olmasını ve işimizi kolaylaştırmasını istiyoruz. Mücadele tek taraflı bir mücadele değil" ifadelerini kullandı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Saliha Kazcı Kazcı, vakaların artışıyla mesai kavramının ortadan kalktığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Son süreçteki vakalarımız ağır olanlardan oluşuyor. Hastanın nefesini zorlanarak aldığını görmek bizim için de çok zor oluyor."