  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Parti Sözcüsü koronavirüse yakalandı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

09.09.2020, 17:30

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Birkaç kafta evden çalışacağını söyleyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA