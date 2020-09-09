Ekonomide zor dönemi geride bıraktık

ATM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Soysal, Türkiye ekonomisinin zor dönemi geride bıraktığını belirterek, "Bugünkü sis perdesi aralandığında önümüzdeki 1 yılı hafif geçirme şansı reel piyasada sahada pekişecektir" dedi. ATM Şirketler Grubu Başkanı Soysal, Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken soruları şöyle yanıtladı:



● Reel sektörde ekonomiye ilişkin görüş ve beklentiler neler? - Ekonomiye güven oranı artıyor, ekonomi iyiye gidecek, toparlanacak fikri yaygın. Sektörlerin çok zor zamanları pozitif atlatabildiği özel, güçlü bir ülkeyiz, bu da ekonomimize olumlu yansıyor.



● Türkiye ekonomisi bu dönemde hangi zorlukları atlattı? - Ülkemiz, çevresinden anlıyoruz ki önceden beri sistematik şekilde kuşatılmış.. Arı kovanına henüz değmeden yaklaşmış gibi yapmakla bile nasıl bir kuşatılmışlık olduğunu ülkece daha yakından gördük.

SAHADA PEKİŞECEK

● Türkiye, çevresinde uluslar arası anlaşmalardan doğan haklarını korurken neler yaşadı? - Bunun sahaya, reel sektörlere elbette negatif çok etkisi var. Bununla birlikte halkın ülkece bu kuşatılmışlığı görmesi, ülkemizin ortak değerlerini hatırlaması, birlik beraberlik açısından önemli. Reel piyasalardaki en önemli konu hem pandemi hem bölgedeki yaşananlar.. Komşu ülkelerin ve diğer devletlerin bölgemizde etkili olma iştahları önümüzü görmemizi etkiliyor.



● Reel sektörün ve piyasaların rahatlaması için uygun koşulların önemi nedir? REEL sektörün, piyasaların ve tüketicilerin en az bir yılı planlayabilmesi piyasalar üzerinde pozitif yapacaktır. En önemlisi sis perdesinin en az bir yıl süreyle aralanması olacaktır. Bunu yapabildiğimizde herşey değişecektir. Tüketici normale dönecek, üretici üretim planı yapabilecektir. Diğer ülkelerden güçlü bir performans sergileyerek zor dönemi geçtik. Bu önümüzdeki 1 yılı hafif geçirme şansı sahada pekişecektir. Reel piyasada önümüzü görebilirsek işler kolaylaşır. Bu sayede çok daha iyi bir döneme geçiş yapabileceğiz.

ŞENOL KANTÜRK