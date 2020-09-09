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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izle!

ilk tanıtım fragmanı izle!

fragmanı ne zaman, saat kaçta izlenecek sorusu araştırılıyor ne zaman başlayacağı merak ediliyor. fragmanı yayınlandı. İşte beklenen o fragman...

09.09.2020, 19:52 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,19:58

Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Beklenen an geldi! #KuruluşOsman yeni sezon tanıtımı bu akşam #Atv Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!' açıklamasını yapmıştı.

Ve beklenen an geldi. Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

İŞTE YENİ SEZON AFİŞİ

'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

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