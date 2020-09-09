Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 9 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar..

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir aradan sonra geri döndü. 12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 9 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

16 Mart 2020 tarihinden beri kayıp olan 17 yaşındaki Sinem Leyla'nın Mikail isimli şahısla olduğunu annesi tarafından söylendi. Anne Fatma Bilgin Mikail Akkuş'un ailesini kendilerini arayıp kızınız bizde gelin düğün yapalım dediğini ama kabul etmediklerini açıkladı. Yusuf Akkuş (Mikail'in babası) yayına bağlandı. Yusuf Bey kızın ve oğlunun da ortalarda olmadığını oğlunun bir numarası olduğunu ve o telefonun kapalı olduğunu belirtti. Yusuf Bey oğlunun kendisini aradığı zaman evlerine dönmesi için çalışacağını sözlerine ekledi. Aleyna Çakır'ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıklandı. Sema'nın tırnaklarında erkeğe ait olduğu belirlenen DNA bulunduğu söylendi. İsmini vermek istemeyen bir seyirci yayına bağlandı. Gece23.00 civarı balkondan bakarken sokakta bir araba durduğunu içinden Aleyna ve sevgilisi indiğini Aleyna'nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu açıkladı. Arabada kaç kişi olduğunu görmediğini yanındaki erkeğin Aleyna'nın yanındaki erkek tarafından ağzını kapatmaya çalıştığını ekledi. Aleyna'nın yakın arkadaşı yayına bağlandı. Müzikholde beraber çalıştıklarını Ümit Can'ı çok iyi tanıdığını daha önce çok darp ettiğini herkesin bildiğini ve sustuğunu Aleyna'nın kaç defa yardım istediğini ama kimsenin yardım etmediğini ölümle de tehdit ettiğini bunu kendisinin de duyduğunu açıkladı

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Aleyna Çakır gelişmesi!