Robot köpekler ABD ordusuna girdi

ABD Hava Kuvvetleri, birçok dijital teknolojiyi kapsayan Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ni denerken karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan "robot köpekleri" de test etti. Rus seyir füzelerinin taklitlerini tespit etme ve havada vurma denemelerinin yapıldığı testte 5G, 4G, bulut bilgi işlem sistemleri, yapay zeka gibi birçok yeni teknoloji kullanılarak gerçek zamanlı veri dolaşımı denendi.

KEŞİF VE TESPİT İÇİN

TESTİN Nevada'nın Nellis Hava Üssü'ndeki ayağında ise "robot köpekler" olarak bilinen ve Ghost Robotics tarafından geliştirilen dört ayaklı robotlar da test edildi. Şirketin "Vision 60" tipi robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif, tespit ve haritalama gibi birçok görev icra etmek üzere Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin parçası olarak geliştiriliyor. Köpeğin ergonomik yapısına yakın bir tasarıma sahip robotun, dijital veri aktarım kabiliyetinin yanı sıra esnekliği ve hızı bakımından da insansız kara araçlarından daha gelişmiş olduğu belirtiliyor.