Teknoloji bağımlılığı omurgayı bozmasın

Hareketsiz yaşam tarzının bedelini vücudumuz ödüyor. Bu durum artık çocuklar için de geçerli olmaya başladı. 'Yaşlı hastalığı' olarak bilinen çok sayıda rahatsızlık, çocuklarda ve gençlerde de görülmeye başlandı.

DURUŞ BOZUKLUĞU

14-15 yaşlarında bile bel fıtığı, kalıcı kamburluk vakalarının arttığını belirten uzmanlar, çocukların uzun süre cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazları kullanmamaları konusunda ebeveynleri uyardı. İzmir Kent Hastanesi'nden Ortopedist Prof. Dr. İbrahim Akel, hareketsizliğin faturasının duruş bozukluğu, boyunda ya da belde düzleşme, kambur duruş, omurga ağrısı, belde fıtık, kireçlenme gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi. Aynı zamanda travmatoloji uzmanı da olan Prof. Dr. Akel, başta çocuk ve gençlerin olmak üzere toplumun büyük kesiminin cep telefonu bağımlısı olduğunu, ellerden düşmeyen telefon ve tabletleri kullanırken ya da bilgisayar karşısındayken fark etmeden duruş bozukluğu geliştiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE UYARI

ONLİNE telafi eğitimine başlayan milyonlarca öğrencinin de her gün bilgisayar karşısında saatler geçirdiğini belirten Prof. Dr. Akel, "Çalışma ortamlarında, günlük yaşamda daha fazla masada, bilgisayar başındayız, herkesin elinde cep telefonu var. Bu insanın duruş alışkanlığını bozmaya başladı. Pandemi sürecinde evde kaldık diye hareketsiz olmak zorunda değiliz. Ama bu süreçte bilgisayara, tablete, cep telefonuna ya da televizyona olan ilgimiz arttı ve bu problemleri daha sık görmeye başladık. Normalde sağlıklı bir birey standart dik duruşunda vücut ağırlığının büyük bir kısmını orta hat içeresinde bacakları yoluyla yere iletir. Bu orta hat görüntüsünden bir sapma meydana geldiğinde omurgaya binen yük artıyor. Yük arttığında omurgalar arasındaki disklerde dejenerasyon başlıyor, bunlar sertleşmeye, suyunu kaybetmeye, yırtılmaya, fıtıklara kadar giden bir bozulmaya uğruyor. Bu rahatsızlıklarla karşılaşmamak için, çocuklarınızı daha fazla hareket ettirin. Uzun süre aynı pozisyonda oturmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.



14-16 YAS BOYUN VE BEL FITIGI VAKALARI ARTTI

ANNE babaların kambur duruş, eğik boyun duruşu, sırt ağrısı gibi şikayetlerle çocuklarını muayene ve tedavi için getirdiklerini belirten Prof. Dr. İbrahim Akel, "14-16 yaşlarında çocuklarda artık boyun, bel fıtıkları, kalıcı sırt kamburlukları saptamaya başladık. Tek nedeni hareketsizlik. Hareketi hayatımıza koymamız gerekli. Evde bile olsak, her gün 20-30 dakikalık yürüyüşler yapmalıyız" dedi.