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Vakalar çok artınca tatillerini uzattılar

Vakalar çok artınca tatillerini uzattılar
Giriş Tarihi: 9.9.2020

Ege Bölgesi'nin turistik kentleri İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası gibi ilçelerinde yazlıkları bulunan vatandaşlar, yaz mevsimiyle buralara akın etti. Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yazlıklardaki tatilciler, tatillerini uzattı. Tatilciler, vakaların artması nedeniyle şehir merkezlerine gitmeye korktuklarını, bu nedenle böyle bir önlem almayı tercih ettiklerini söyledi.

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