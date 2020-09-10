KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusu geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınava katılan memur adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Memur olamak isteyen adaylar KPSS için ter döktü ve şimdi de merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki ÖSYM KPSS soru ve cevaplarını ne zaman yayınlayacak? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız." açıklamasında bulundu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.