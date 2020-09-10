Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 10 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

Aleyne Çakır'ın şüpheli ölümü üzerine aile Müge Anlı'ya başvuruda bulunarak yardım istemişti. Canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki Müge Anlı'da hangi konular ele alındı? İşte 10 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Fadime Hanım (Aleyna'nın temizlikçisi) ve Selin Ersoy (Aleyna'nın arkadaşı) yayına konuk oldular ayrıca Müge Anlı bugün yayına Ümit Can'ın konuk olacağını ifade etti. Müge Anlı Aleyna'nın ölümle ve dayak ile ilgili ayrı dosyaların olduğu ailenin avukatının bir dilekçe verdiği ve dosyaların birleştirilmesi ve Ümit Can'ın tutuklanmasını talep ettikleri açıklandı. Müge Anlı dün sosyal medyanın ayağa kalktığını Ümit Can'ın tutuklanması yönünde baskılar olduğunu ve bunu desteklediğini ifade etti. Ümitcan yayına bağlandı."Anne ve babanın ağlamasına inanmıyorum, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Selin de benim evimde kaldı, pandemi döneminde kendi evinden kovuldu. Ben Aleyna'nın cenazesini kendi ellerimle götürdüm adli tıpa." Dedi. Müge Anlı tüm partiden milletvekillerinden birçok kişinin destek mesajları attığını Aleyna Çakır'ın olayını bizzat inceleyecekleri belirtti.

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