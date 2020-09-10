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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 10 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

'da bugün neler yaşandı? Anlı'da yaşananlar...

Atv'nin reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert kısa bir aradan sonra geri döndü. 12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da 'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. Müge Anlı'da dün cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Peki bugün neler yaşandı? İşte Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 10 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

10.09.2020, 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,13:00

Aleyne Çakır'ın şüpheli ölümü üzerine aile Müge Anlı'ya başvuruda bulunarak yardım istemişti. Canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki Müge Anlı'da hangi konular ele alındı? İşte 10 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Fadime Hanım (Aleyna'nın temizlikçisi) ve Selin Ersoy (Aleyna'nın arkadaşı) yayına konuk oldular ayrıca Müge Anlı bugün yayına Ümit Can'ın konuk olacağını ifade etti. Müge Anlı Aleyna'nın ölümle ve dayak ile ilgili ayrı dosyaların olduğu ailenin avukatının bir dilekçe verdiği ve dosyaların birleştirilmesi ve Ümit Can'ın tutuklanmasını talep ettikleri açıklandı. Müge Anlı dün sosyal medyanın ayağa kalktığını Ümit Can'ın tutuklanması yönünde baskılar olduğunu ve bunu desteklediğini ifade etti. Ümitcan yayına bağlandı."Anne ve babanın ağlamasına inanmıyorum, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Selin de benim evimde kaldı, pandemi döneminde kendi evinden kovuldu. Ben Aleyna'nın cenazesini kendi ellerimle götürdüm adli tıpa." Dedi. Müge Anlı tüm partiden milletvekillerinden birçok kişinin destek mesajları attığını Aleyna Çakır'ın olayını bizzat inceleyecekleri belirtti.

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