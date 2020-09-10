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Haberler Yaşam TIR’ın altına girdi

TIR’ın altına girdi

TIR’ın altına girdi
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin önünde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinin altına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah Ereğli ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi mevkisi Aksaray Adana Karayolu üzerinde meydana geldi.

YARALANAN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
AKSARAY'DAN Adana istikametine seyir halinde olan Fatih Güneş (40) idaresindeki otomobil aynı istikamette seyir halinde olan O.K. (45) yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil bagaj bölümüne kadar dorsenin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.İ.G, Z.N.G, E. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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