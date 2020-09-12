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Haberler Yaşam Başkan Böcek yoğun bakımda

Başkan Böcek yoğun bakımda

Başkan Böcek yoğun bakımda
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen özel hastanede tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in korona virüs tedavisi sonrası akciğerlerinde meydana gelen tahribat nedeniyle entübe edilerek, solunum cihazına bağlandığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Sabah bilgi aldım. Her geçen gün 'bir tık daha iyiye gidiyor' denildi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki hasta için bir dakika sonrasını bilemezsiniz. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla" diye konuştu.

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