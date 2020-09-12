‘Bir dakikalık nefese servetimi verirdim’

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandığı yeni tip korona virüsü güçlükle yenen, ancak aynı hastalıktan annesini kaybeden 47 yaşındaki Ömer Sığa, herkesi tedbirli olmaya davet etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Ömer Sığa, bir süre önce halsizlik ve kas ağrılarının artması üzerine Siverek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Test sonucu pozitif çıkan ve durumu başlangıçta iyi olduğu için kendi rızasıyla tedavisine evde devam edilen Sığa, ilaçlarını kullanmaya başladı.Sığa, birkaç gün sonra ağırlaşınca pandemi servisinde tedavi altına alındı. Uygulanan tedavinin ardından taburcu edilen ve karantina süresini tamamlayan Ömer Sığa, bu süreçte aynı hastalıktan annesini kaybetti.

HASTALIĞA İNANMIYORDU

Daha önce korona virüs hastalığına inanmadığını anlatan Sığa, "İnsan bu hastalığa yakalandıktan sonra ne kadar mal varlığı varsa bir dakikalık nefese vermeye razı oluyor. Hastalık sürecinde bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyorsun" dedi. Sığa, hastalığın bulaşmaması için herkesin dikkatli davranması gerektiğini altını çizerek, tedbirsizliğin telafi edilemez sonuçlar ortaya çıkartabileceğine dikkati çekti.





"ANNEM ÜÇ GÜN DAYANABİLDİ"

KOVİD 19 nedeniyle annesini kaybeden Ömer Sığa, yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı: "Ben karantinadayken annem hastalığa yakalandı ve sadece 3 gün dayanabildi. Annesini kaybedenler ne hissediyorsa, benim acım onlardan bir kat daha fazla. Keşke koronadan kaybetmeseydik de en azından cenazesine katılsaydık, toprağa verebilseydik... Ama virüs bunların hiçbirine müsaade etmedi."