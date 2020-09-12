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Çinli virolog Dr. Li-Meng 'dan koronavirüs açıklaması

’ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng , hükümetinin koronavirüsü (Covid-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu iddia etti. Pekin’in, koronavirüsü raporlar çıkmaya başlamadan çok önce bildiğini belirten Yan, iddialarını bilimsel verilerle de kanıtlayacağını ifade etti.

Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan koronavirüs açıklaması

12.09.2020, 17:16

Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nden ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin koronavirüsü örtbas ettiğini ve virüsün insan yapım olduğunu iddia etti. Çin'in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel verileri sunacağını açıkladı.

"VİRÜSÜN HAYVAN PAZARINDAN ÇIKTIĞI ALDATMACA"
Dr. Yan, Covid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu. Yan, katıldığı TV programı Loose Women'da yaptığı açıklamada, "Virüs Vuhan'daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz. Bu kanıtı insanlara bunun neden Çin'deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

"TÜM VERİLERİMİ SİLDİLER"
Dr. Yan, ABD'ye kaçmadan önce Çin hükümetinin sahip olduğu tüm verileri sildiğini öne sürdü. Yan, "Sahip olduğum tüm verileri sildiler. Böylece hakkımda dedikodu yayarak yalancı olduğumu söyleyebilecek, hiçbir şey bilmediğimi söyleyebileceklerdi" ifadelerini kullandı.

DHA

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