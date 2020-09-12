Maske takmayan 10 kitap okuyacak

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, maske takmayan kişilere 3 gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti. Kentte salgına yönelik yapılan denetimlere katılan Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900'er TL idari para cezası verilmiş. 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.