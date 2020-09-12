Maske takmayan yolcuyu otobüse kilitledi!

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis yetişti. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu otobüse kilitleyerek, polise ihbar etti. Aracı durduran polis, maske takmayan yolcuya ceza kesti.
BURSA'NIN İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis yetişti. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu otobüse kilitleyerek, polise ihbar etti. Aracı durduran polis, maske takmayan yolcuya ceza kesti.
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