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Haberler Yaşam Maske takmayan yolcuyu otobüse kilitledi!

Maske takmayan yolcuyu otobüse kilitledi!

Maske takmayan yolcuyu otobüse kilitledi!
Giriş Tarihi: 12.9.2020

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis yetişti. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu otobüse kilitleyerek, polise ihbar etti. Aracı durduran polis, maske takmayan yolcuya ceza kesti.

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