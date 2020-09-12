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Yaşar’dan Portekiz ile eğitim köprüsü

Yaşar’dan Portekiz ile eğitim köprüsü
Giriş Tarihi: 12.9.2020

DÜNYADA konuşulan en yaygın diller arasında yer alan Portekizceyi, 10 yıldır öğrencilerine seçmeli ders olarak sunan Yaşar Üniversitesi, Camoes Enstitüsü ile işbirliği protokolünü yeniledi. Yaşar Üniversitesi ve Portekiz Camoes Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri, değişim programı fırsatlarından yararlanabilecek. Portekiz kültürünü yakından tanıma fırsatı sunan işbirliği ile her yıl belirlenen 4 öğrenci, Portekiz Dili ve Kültürü ile ilgili yaz kurslarına katılabilecek.

KAMPÜSTE İMZA TÖRENİ
SELÇUK Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Portekiz'in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Portekiz Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Tiago Paixao katıldı.

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