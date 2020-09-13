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kodu olmayan bilet alamayacak

HES kodu olmayan bilet alamayacak
Giriş Tarihi: 13.9.2020

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmamaları uyarısında bulundu. Buna göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün seferden men edilecek. Şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla HES kodu olmadan seyahat edenler ise valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

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