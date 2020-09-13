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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa 2. bölüm canlı izle!

Maria ile Mustafa 2. bölüm canlı izle!

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan Maria ile Mustafa 2. bölümü ile atv ekranlarında.

Maria ile Mustafa 2. bölüm canlı izle!

13.09.2020, 20:46

Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerinde oynadığı Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen 2. bölümü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

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