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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bilecik, , , , Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, , Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

AA

13.09.2020, 20:59 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,21:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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