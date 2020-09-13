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Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırıyor

Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırıyor
Giriş Tarihi: 13.9.2020

ABD'DE yapılan bir araştırma, yeni tip korona virüs bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Temmuz ayında Kovid-19 testi yaptıran 314 yetişkinin katılımıyla yürüttüğü araştırma, restoranda yemek yemenin virüsü kapma ihtimaliyle bağlantısı olduğunu gösterdi. Test yaptıran kişilerin California, Colorado, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Ohio, Tennessee, Utah ve Washington eyaletlerinde yaşadığı, 154'ünün sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Pozitif çıkan kişilerin yarısının kısa süre önce restorana, bara veya cimnastik salonuna gittikleri belirlendi. Uzmanlar, "Restoranlarda virüse maruz kalma, hava sirkülasyonuyla ilgili. Yemekte maskelerin çıkarılması da etkili oluyor" diye konuştu.

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