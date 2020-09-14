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Haberler Yaşam KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 ...

6 Eylül Pazar günü düzenlenen Lisans sınavına katılanlar merakla soruların yayınlanacağı tarihi bekliyor. Başkanı Aygün soru ve cevapların yayınlanacağı tarih olarak 'ü söylemişti. Peki saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

14.09.2020, 08:45

Memur adayları merakla 2020 KPSS Lisans soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. 6 Eylül Pazar günü koronavirüs salgını tedbirleri ile gerçekleştirilen sınav sonrası adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. Peki KPSS soru ve cevapları saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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