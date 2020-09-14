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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle 14 Eylül Pazartesi!

canlı izle 14 Eylül Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 14 Eylül Pazartesi izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle 14 Eylül Pazartesi!

14.09.2020, 09:55

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. İşte 14 Eylül Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ailenin iki avukatının savcılığa Ümit Uygun'un şüpheli sıfatıyla tekrar ifadesinin alınmasını, tutuklanmasını ve kaçma şüphesi nedeniyle yurt dışı yasağı konmasını, Aleyna'ya cinsel saldırı, fuhuşa teşvik etme, yağma gibi maddelerden suç duyurusunda bulunduğu ve dilekçe verdiğini açıkladı. Kamu vicdanının tutuklama beklediğini ama Ümit Can'ın hala tehdit ettiğini hala akıllanmadığını stüdyoya silah sokma derdinde olduğunu söyleyen Müge Anlı, Ümit Can'a meydan okudu. Ümit Can aylık gelirinin 70.000 TL olduğunu 3 senede 15.000.000 TL parayı eğlence mekânlarda yediğini söylediği aktarıldı. Kocaeli'nde kaybolan Yağmur Hanım'ın dün polise gidip kendi rızası ile evden gittiği yönünde ifade verdiği açıklandı.25 yıllık birikimleri olan 130 bin lira paralarını Metin Bey'in eve getirdiği 26 yaşındaki kadına kaptırdıkları iddiasıyla yayınımıza katılan Hatice Metin çifti, paralarının bulunmasını istiyor.

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