  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Adrenalin tutkusuyla gençlere sapka çıkarttı

Adrenalin tutkusuyla gençlere sapka çıkarttı

Adrenalin tutkusuyla gençlere sapka çıkarttı
Giriş Tarihi: 15.9.2020

Antalya'dan tatil için Fethiye'ye gelen 100 yaşındaki Düriye Çakar, Ölüdeniz'i binlerce metre yükseklikten görebilmek için yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Biçer ile birlikte 1700 metre pistinden havalanan Düriye nine, gökyüzünden Ölüdeniz manzarasına hayran kaldığını belirtti. Düriye Çakar'ın ilerleyen yaşına rağmen atlayış, uçuş ve iniş evrelerinde soğukkanlılığını koruduğu ifade edildi. Uçuş öncesinde duygularını anlatan Düriye Çakar, "Fırsat bulursam bir kez daha uçmak isterim" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adrenalin tutkusuyla gençlere sapka çıkarttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA