Adrenalin tutkusuyla gençlere sapka çıkarttı

Antalya'dan tatil için Fethiye'ye gelen 100 yaşındaki Düriye Çakar, Ölüdeniz'i binlerce metre yükseklikten görebilmek için yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Biçer ile birlikte 1700 metre pistinden havalanan Düriye nine, gökyüzünden Ölüdeniz manzarasına hayran kaldığını belirtti. Düriye Çakar'ın ilerleyen yaşına rağmen atlayış, uçuş ve iniş evrelerinde soğukkanlılığını koruduğu ifade edildi. Uçuş öncesinde duygularını anlatan Düriye Çakar, "Fırsat bulursam bir kez daha uçmak isterim" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ