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Baskan : Tatil için ’yi öneririm

Baskan Rothery: Tatil için Fethiye’yi öneririm
Giriş Tarihi: 15.9.2020

TATİL yapmak için Fethiye'ye gelen İngiltere'nin Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, tekne ile denize açıldı. Holiday 10 teknesi ile Fethiye'nin birbirinden güzel koylarını gezen Rothery, pandemi açısından Fethiye'nin oldukça güvenli olduğunu belirtti. Alınan tedbirleri öven Rothery, "Ülkeme döndüğümde herkese Fethiye ve Türkiye'nin tatil için güvenli olduğunu anlatacağım. Fethiye ile kardeş şehir protokolü için görüşmeler de yapacağım" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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