Kovid 19’a karsı 5 bin aileye temizlik paketi

TÜRKİYE'DE her geçen gün artan korona virüs vakalarına karşı maske, mesafe ve hijyenin sağlanması için çalışan İzmir Buca Belediyesi, temizlik paketleri oluşturarak vatandaşlara ulaştırdı. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların evlerindeki hijyen şartlarını koruyabilmesi için temizlik paketleri hazırlandı. Paketlerde, özellikle pandemi sürecinde piyasa fiyatlarında önemli artış gözlenen el sabunu, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanları gibi çok sayıda temizlik ürünleri yer aldı.