Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 15 Eylül Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. İşte Eylül Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mahsun'un sevgi izi dövmesinden tanıyan polisler ailesine kavuşturdu. Anne Vahide Hanım'ın Mahsun'u polis merkezinde teslim aldı. 3 yıl önce sevgi dövmesi yaptıran Mahsun'un daha önce kaybolduğu ve Müge Anlı sayesinde bulunduğu söylendi! 14 yaşındaki Sümeyye'nin daha önce tehditle götürüldüğü başına bazı şeylerin geldiği evden giderken yanında 10 TL olduğunu paylaşıldı. Babası Sümeyye'nin sosyal medyada kızının yazıştığı kişilerin 19-20 yaşlarında olduğu kendisinin kızının ağzında bu kişilerle yazışıp öğrendiğini dile getirdi. 135.000 TL dolandırılan Metin ve Hatice Karaman çifti ile ilgili Müge Anlı şu saate kadar Yeşim Hanım'ın kendisinin aramasını beklediğini ama aranmadığını ifade etti. Güvenlik kameralarında Yeşim Hanım'ın binaya girerken görüntüsünün olduğunu ama çıkarken görüntüsünün olmadığını ayrıca Metin Bey'in de binadan çıkış görüntüsünün olmadığını sözlerine ekledi. Aleyna'nın eski komşusu yayına geldi. Devamlı tartışma sesleri duyduğunu anlattı. Aleyna'ya bunların sadece bir tartışmadan ibaret olmadığını belirttiğini anlattı. Kapı, pencerelerin indiğini, Aleyna'nın "Kurtarın beni, telefonumu ver" diye bağırdığını, bunları duyduğunda çok korktuğunu anlattı. Ev sahibine durumları anlattığında "Sen karışma" tepkisi aldığını, Aleyna'nın ailesine ulaşmaya çalıştığını anlattı. Aleyna'nın vücudunda çok izler gördüğünden bahsetti. O çığlıkları, bağırışları duydukça psikolojisi bozulduğundan o evden taşındığını anlattı. Son zamanlarda gözünde, kollarında, bacaklarında hep morluklar olduğunu, bunu merdivenden yuvarlanmaya bağladığını anlattı. Daha önce polislerin şikayet üzerine geldiğini anlattı.