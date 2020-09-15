Üç kardeş, takla atan otomobilde can verdi

Ankara'da Osman (24), Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler, bulundukları aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. Kaza önceki gece Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde yaşandı. Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde öldü. Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Abdulbaki Bostancı'nın tedavisi sürüyor. 3 kardeşin cenazeleri, dün yan yana toprağa verildi. Geriye, babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğrafları kaldı.