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sahte hesaplardan şikayetçi oldu

, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar için şikayetçi oldu. Savcılığa başvuran , sahte hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi.

Eser Yenenler sahte hesaplardan şikayetçi oldu

SABAH

17.09.2020, 12:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,13:02

Eser Yenenler, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplara savaş açtı. Savcılığa şikayette bulunan Yenenler verdiği dilekçede, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi. Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

Dilek YAMAN / SABAH

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