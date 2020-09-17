Müge Anlı canlı izle 17 Eylül Perşembe!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Hatice Kahraman, eşi Metin Kahraman'ın eve getirdiği bir kadın tarafından 130.000 TL ve altınlarının çalındığını iddia etti. Kayseri'de yaşayan ilginç hırsızlık olayında Hatice Kahraman eşi metin Kahraman'ı da suçladı. Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman 25 yıllık birikimini eşinin eve getirdiği genç bir kadın tarafından çalındığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bir balık lokantasında çalışan Hatice Hanım yaşananlardan dolayı eşi Metin Bey'i sorumlu tutarak eve getirdiği kadınla iş birliği içinde olabileceğini öne sürdü. Hatice Kahraman evdeki parası daha öncede çalındığını söyledi. Bir izleyici tarafından adının Yeşim Yağcı olduğu söylenen kadının paraları evde nasıl kolaylıkla bulduğu da merak konusu oldu.

Türkiye Aleyna Çakır'ın başına gelenlerle sarsılırken bir acı haber de Aleyna Çakır'ın arkadaşı Emine Yanıkoğlu'nun geldi. 17 yaşında aşık oldum diyerek evlendiği kişi tarafından 1,5 yaşındaki bebeğinin gözü önünde öldürülen 20 yaşındaki Emine Yanıkoğlu'nun ailesi Aleyna Çakır'ın ailesine destek olmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaydı. İki ailenin ortak acısı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Emine Yanıkoğlu'nun Aleyna Çakır'ın mezarı başında "Benim de sonum Aleyna gibi olacak!" dediği öğrenildi.