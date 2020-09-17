Pandemi tedbirlerine en yetkili denetleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bugün, 81 ilde vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirleri denetlenecek. Salgınla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri, muhtarlar, meslek odaları, polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta birimlerinin katılımıyla oluşturulan ekipler, hayatın tüm alanlarını kapsayacak denetimler gerçekleştirecek.



TÜM YAŞAM ALANLARINDA

Denetimler, vatandaşların yoğun olduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazaryerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah salonları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak.



BİLİNÇLENDİRİCİ FAALİYET

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri nikah, cenaze, taziye gibi etkinlikler ile plajlar, cadde ve sokaklar, park alanlarında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.



UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Hemen giderilebilir nitelikteki anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası; işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası uygulanacak. Halk sağlığı açısından ciddi risk taşıyan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezalar uygulanacak.