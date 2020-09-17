Türkiye’de korona virüsü aşısına Hacettepe Hastanesi’nde başlandı

KORONA virüsü aşısında ilk gönüllü uygulama dün yapıldı. Dünyanın dört gözle beklediği Kovid- 19 aşısında, Türkiye'de ilk aşama Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı, faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi. İlk doz, Hacettepe'de sağlık çalışanlarına yapıldı. 14 gün sonra aynı kişilerin tekrar aşılanması gerekiyor. Bu kapsamda 10 gün içinde 1200-1300 sağlık çalışanına uygulanması planlanıyor. 14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak. Bir süre ara verildikten sonra, gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar uygulanacak. Kronik hastalığı olan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.