BURDUR'DA Kovid 19 testi yapmak için acil serviste bekletilen Ş.K. (60), hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Burdur'da yaşayan Ş.K.'nin tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve korktuğu için kaçtığı öğrenildi. Polis tarafından evinde bulunan ve ambulansla hastaneye geri götürülen Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım? Tabii ki kaçacağım" dedi.
Korona testi yapılacak diye pencereden kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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