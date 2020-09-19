Müge Anlı: Bu işin peşini bırakmam

Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'daki ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Olay yerinde bulunan ve öğretmen Gülay Uygun tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektupta ölümünden Müge Anlı'nın sorumlu tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından Uygun ailesi tarafından Müge Anlı'ya suçlamalar yöneltilirken Anlı'dan cevap geldi.

'NE YAPARSANIZ YAPIN'

ANLI şöyle konuştu: Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıp'tan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?