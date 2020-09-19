PLAYSTATION 5 geriye dönük uyumlulukta hayal kırıklıgı yarattı

TEKNOLOJİ devi Sony, 19 Kasım'da çıkış yapacak yeni oyun konsolu PlayStation 5'in, PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını duyurarak oyunseverleri sevindirmişti. Şirket, diğer eski nesil konsollardaki oyunların ise desteklenmeyeceğini açıkladı. KONUYLA alakalı durumu netleştirmek isteyen PlayStation CEO'su Jim Ryan, PS5'in yüzde 99 oranında PS4 oyunlarıyla uyumlu olacağını söyledi. Yeni konsolun PS4'le uyumlu olsa da PS1, PS2 veya PS3 oyunlarını desteklemeyeceği böylece doğrulanmış oldu.