3 genç kazada can verdi

NİĞDE'DE, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gece Çiftlik Karayolu Tepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Yalçın, Atakan Kurt (18) ve Muhammet Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) ise hastaneye kaldırıldı.