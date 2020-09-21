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Haberler Yaşam İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz ayrıldı!

ile ayrıldı!

, ile ayrıldıktan sonra aşkı oyuncu 'da bulmuştu. Yılın aşkı olarak görülen ilişki kısa sürdü. Yılmaz ilişkisi hakkında, "Aynı yerden bakamadık olmadı. Sağlık olsun" açıklamasını yaptı.

İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz ayrıldı!

21.09.2020, 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,09:16

Kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, iki ay önce Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, ilişkisi hakkında "1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var. Çok mutluyum" ifadesini kullanmıştı.

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Ancak iyi anlaşamayan ikili, yakın bir tarihte ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ayrılıkla ilgili tv100'e konuşan 23 yaşındaki güzel oyuncu, "Aynı yerden bakamadık olmadı. Sağlık olsun" açıklamasını yaptı. Çiftin hayranları da ayrılık haberini şaşkınlıkla karşıladı.

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