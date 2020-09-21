‘Tsunami ihtimaline karsı önlem alınsın’

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyılarında tsunami riskine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Girit adasında yaşanan 5.9'luk deprem, Helenik dalma batma zonu olarak bilinen ve Afrika ile Anadolu levhasının sınırına karşılık gelen bindirme fayında gerçekleşti. Bu fay geçmişte 8 büyüklüğüne varan mega depremler üretmiş ve kıyılarımızda can kayıplarına yol açan tsunamiler yaratmıştır. Bu fayın gelecekte 7 büyüklüğü üzerinde deprem üretmesi durumunda; Antalya, Fethiye, Marmaris kıyılarına 1 saat sonra, İzmir ve Kuşadası kıyılarına 1.5 saat sonra, Adana Yumurtalık kıyılarımıza 2 saat sonra tsunami dalgasının gelebilecegi hesaplanmıştır. Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan yerlere Tsunami Erken Uyarı sistemlerinin kurulması ve toplanma alanları oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır."

FATİH ŞENDİL