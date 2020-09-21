DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyılarında tsunami riskine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Girit adasında yaşanan 5.9'luk deprem, Helenik dalma batma zonu olarak bilinen ve Afrika ile Anadolu levhasının sınırına karşılık gelen bindirme fayında gerçekleşti. Bu fay geçmişte 8 büyüklüğüne varan mega depremler üretmiş ve kıyılarımızda can kayıplarına yol açan tsunamiler yaratmıştır. Bu fayın gelecekte 7 büyüklüğü üzerinde deprem üretmesi durumunda; Antalya, Fethiye, Marmaris kıyılarına 1 saat sonra, İzmir ve Kuşadası kıyılarına 1.5 saat sonra, Adana Yumurtalık kıyılarımıza 2 saat sonra tsunami dalgasının gelebilecegi hesaplanmıştır. Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan yerlere Tsunami Erken Uyarı sistemlerinin kurulması ve toplanma alanları oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır."
FATİH ŞENDİL
‘Tsunami ihtimaline karsı önlem alınsın’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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