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Haberler Yaşam Eski başkan katil oldu

Eski başkan katil oldu

Eski başkan katil oldu
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Sinop Belediye eski Başkanı Zeki Yılmazer'in vurduğu şahıs hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam meydana geldi. Sinop Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmazer, tabancayla Atıf Argun'a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Atıf Argun dün sabah hayatını kaybetti.

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