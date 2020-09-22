İlkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı

Okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve toplum sağlığının riske atılmaması için birtakım önlemler alındı. 2020-2021 eğitim döneminde kademeli olarak artırılacak uygulamada anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık ders saati eğitim görecek.

MANİSA ÜZÜMÜ DAĞITILDI

Manisa Şehzadeler'de korona salgını gölgesinde okula başlayan öğrencilere bin 700 paket Sultaniye çekirdeksiz üzümü dağıtıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in de katıldığı törende, enerji ve sağlık deposu Manisa'nın meşhur Sultaniye üzümü öğrencilere dağıtıldı. Başkan Çelik, "Öğrenci kardeşlerimiz pandemi nedeniyle epey bir süre uzak kaldıkları okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Biz de Manisa'mızın şifa kaynağı Sultaniye çekirdeksiz üzümlerimizi dağıttık" dedi.