Karantina kaçagına bir yıl hapis istendi

BURSA İnegöl'de karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kurşunlu mahallesindeki bir düğün salonunda çalışan T.A, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.