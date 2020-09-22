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Haberler Yaşam Karantina kaçagına bir yıl hapis istendi

Karantina kaçagına bir yıl hapis istendi

Karantina kaçagına bir yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 22.9.2020

BURSA İnegöl'de karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kurşunlu mahallesindeki bir düğün salonunda çalışan T.A, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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