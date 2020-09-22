Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 22 Eylül Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 22 Eylül Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

14 yaşındaki balkondan atlayarak kaçan küçük kız bulundu. Kızın yanında olan gencin tutuklandığı belirtildi. Anne Gülcan Karaman ve baba Nahit Karaman çocuklarına destek aldırmak istediklerini söyledi. Savcılığın çok büyük bir özveri gösterdiğini ve herkesi kutladığını söyleyen hem Uşak ve hem Kayseri emniyetinin çok iyi çalıştığı söylendi. Kayseri yüksek güvenlikli psikiyatri kliğinde 3 hafta Yeşim'in kalacağı gelecek rapora göre savcılığın karar vereceği belirtildi. Müge Anlı Yeşim'in akli melekelerinin yerinde olup olmadığına göre ya tedavi edileceğini ya da cezasını çekeceğini ekledi.



Aleyna Çakır'ın olayı ile ilgili bugün iki arkadaşının geleceğini ama sonrasında korktukları için gelmedikleri söylendi. atv'nin Ankara Bürosu'nun da konuyla ilgili sıkı takipçi olduğunu ve bazı belgeleri yeri geldiğinde adliyeyle paylaşacağını söyleyen Müge Hanım, idama karşı olduğunu belirtti. İnsanların gidip, adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini söyledi. Antalya Muratpaşa'dan 6 Eylül de kaybolan Duygu Çelikten 'in öldüğü açıklandı. Müge Anlı kadının bıçakla öldürüldüğü ve taşların altına gömüldüğü katil zanlısının Veli Ünder olduğunu ve arandığını söyledi. Veli Ünder'in firari olduğu ve arandığı belirtildi.