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Sünnet çocuklarının açık araba hayali ’dan

Sünnet çocuklarının açık araba hayali Kızılay’dan
Giriş Tarihi: 22.9.2020

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi, Gaziemir'de hurda toplayarak ailesine bakan annenin talebi üzerine 1, 4 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu için üstü açık otomobille şehir turunun da yer aldığı sünnet kutlaması düzenledi. Sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, evdeki etkinliğin ardından balonlarla süslenmiş üstü açık otomobille tur attı. Anne A.K, mahallesindeki bir sünnet düğününü gören büyük oğlunun çok etkilendiğini belirterek, kendilerine bu mutluluğu yaşatan Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış yaptığı açıklamada, zor durumda olanlara yardım etmek için köprü olma vazifesini sürdürdüklerini söyledi.

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