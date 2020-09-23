Başsavcılıktan Gülay Uygun açıklaması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, (Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin) "Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır." açıklamasında bulundu.



Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.



DOKUZ KİŞİNİN EL SVAPLARI ALDIRILMIŞTIR

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve altı adet fişek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan dokuz kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır.

NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında, Aleyna Çakır'ın ölümü gündeme getirilmişti. Genç kızın ölümü ile ilgili ailesi, Ümitcan Uygun'u suçlamıştı. Birçok kişi Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilişkisi olduğunu söylerken, Uygun'un annesi Gülay Uygun ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

Aile, Gülay Uygun'un ölümünü intihar olarak yorumlarken, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma ve tahkikat başlatılmıştı.