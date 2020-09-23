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Deftersiz öğrenci kalmadı

örgütlenen ve hastası çocuklarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götüren ‘Bir Bin Melek Olsun’ grubunun başlattığı kampanyaya destek çığ gibi büyüdü. Bornova’daki ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye eğitimleri için kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Deftersiz öğrenci kalmadı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

İzmir'in Bornova ilçesi, geçtiğimiz günlerde örnek bir dayanışmaya sahne oldu. Öğrenciler, veliler, esnaf, gönüllüler ve Bornova Sivas İmranlılar Derneği bir araya geldi. Bornova'nın Naldöken semtindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere imece usulü topladıkları kırtasiye malzemelerini dağıttı.

SOSYAL MEDYADA BAŞLADI
Sosyal medyada örgütlenen ve kanser hastası çocuklarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götüren 'Bir Melek Bin Melek Olsun' grubunun kurucusu Yusuf Dal'ın başlattığı kampanya, pandemi sürecinden sonra eğitim hayatına yeniden başlayan öğrencilere destek olarak döndü.

TÖRENLE HEDİYELER DAĞITILDI
Naldöken'de yaşayan ve ailelerinin maddi durumu nedeniyle ihtiyaç duydukları okul malzemelerine ulaşamayan öğrenciler, bu kampanya sayesinde çanta, kitap, defter gibi kırtasiye malzemelerine kavuştu. Bornova Sivas İmranlılar Derneği Başkanı Ali Doğan Yıldırım'ın belirlediği ihtiyaç sahibi 40 çocuk, dernek bahçesinde düzenlenen törenle hediyelerini aldı.



HER KESİMDEN DESTEK GELDİ
ÇOCUKLAR için toplanan yardımlara, Bornova'da yaşayan ailelerin yanı sıra esnaf ve gönüllüler de destek verdi. Bornova Derya Çiçekçilik işletmecisi Turan Bilmez, Bornova Park Kırtasiye işletmecisi Ali Rıza Sevgil ve gönüllü Nur Yeşil, çocuklar için seferber oldu, 40 çocuk yeni eğitim sürecine eksiksiz girdi.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER

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