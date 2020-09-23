Müge Anlı canlı izle 23 Eylül Çarşamba!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Duygu'nun katil zanlısı olarak Veli Ünder'in arandığı Veli'nin de kayıp olduğunu Veli Ünder'i Duygu Çelikten 'in ağabeyinin öldürdüğü gelen iddialar arasında olduğu söylendi. Leyla Hanım kızını ormana Ceylan Ünder, Veli Ünder ve Veli'nin ağabeyinin götürdüğünü Ceylan Hanım'ın söylediklerini kabul etmediğini Ceylan'ın bilerek Fethiye'ye gittiğini ve Ahmet Ünder'in cezalandırılmasını istediğini kızının zoraki götürüldüğünü iddia etti. Ceylan Hanım Duygu'yu kimin öldürdüğünü bilmediğini söyledi. Ceylan Hanım'ın annesi Şahin'in annesini Fethiye'den çağırdığını Ceylan'ın oğlunun arkadaşını yaraladığını duyduğunu Abuzer isimli akrabası bir arkadaşına 'Veli yeni karıyı vurdu' dediğini söyledi. Müge Anlı Leyla ve oğlu Anıl'ın korkarak yayına geldiğini açıkladı. Müge Anlı Veli Bey'in öldürüldüğünü düşünmediğini söyledi. Ceylan eşinin cinayet işlediğini düşünmediğini 16 gündür eşinin ille bir çocuğunun sesini duymak isteyeceğini söyledi. Hatice ve Hasan Hüseyin Çağdaş çifti yayını aradığını bu kişilerin parayı yiyen kişilerden olduğu açıklandı. Müge Anlı bu ailenin aslında babalarının şüpheli ölümü için yayına başvurduğunu açıklayan Müge Anlı konu konunun içinde olduğunu söyledi. Hatice Hanım, Yeşim ile komşu olduğunu eşiyle Afyon'a tatile gideceklerini ama Yeşim Yağcı'nın kendilerini Antalya'ya tatile çağırdığını tüm masrafları Yeşim'in karşıladığını anlattı.