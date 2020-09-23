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Haberler Yaşam Suriyeli kadını tüfekle vurdular

kadını tüfekle vurdular

Suriyeli kadını tüfekle vurdular
Giriş Tarihi: 23.9.2020

ADANA'DA, 4 çocuk annesi olan, mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Rihab el-Rihabi'nin (25), evinde av tüfeğiyle karnından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Suriyeli Rihab el-Rihabi'nin yaşadığı evden silah sesi geldi. Çevredeki diğer işçiler, eve girdiğinde el-Rihabi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi el-Rihabi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Suriyeli kadının av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi. Eve gelip, eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Şumen Udey ise sinir krizi geçirdi.

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